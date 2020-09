Die Gesundheitsministerinnen und -minister von Bund und Ländern ziehen heute eine Zwischenbilanz der Maßnahmen gegen die Pandemie.

Dabei erörtern sie auch die Frage, welche Schlussfolgerungen für die Zukunft zu ziehen sind. Gestern hatten sich Bundeskanzlerin Merkel und die Regierungschefs der Länder auf strengere Regeln verständigt. Unter anderem droht bei Angabe falscher Kontaktdaten etwa im Restaurant ein Bußgeld von mindestens 50 Euro. Bei steigenden Infektionszahlen in einem Landkreis soll die Teilnehmerzahl an privaten Feiern begrenzt werden. Auch Ausschankverbote für Alkohol wären möglich.



Bundesgesundheitsminister Spahn nannte die Differenzierung staatlicher Beschränkungen nach Regionen und konkreter Infektionslage vor Ort als weiter sinnvoll. Andernfalls gehe die Akzeptanz der Bevölkerung verloren, sagte Spahn in ZDF. Er rief die Bürger dazu auf, ihr Verhalten selbst zu prüfen. Freiheit heiße nicht, dass jeder machen könne, was er will. Jeder trage Verantwortung für die Menschen um ihn herum. Mit staatlichem Zwang alleine werde es nicht gehen, betonte Spahn.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 29.09.)

+ Weltweit Rekord-Zahlen bei Corona-Neuinfektionen (Stand: 21.09.)

+ Einordnung: Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum (Stand: 22.08.)

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist (Stand: 02.09.)

+ Neue Entwicklung: Warum die Corona-Sterberate so niedrig und die Infektionszahl so hoch ist (Stand: 04.09.)

Test und Schutz

+ Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie? (Stand: 28.09.)

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (Stand: 25.09.)

+ Infektion: Was man bisher zu Reinfektionen und Immunität gegen das Coronavirus weiß (Stand: 25.08.)

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte (Stand: 24.09.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung? (Stand: 12.08.)

+ Prävention: Wie es derzeit um eine zweite Welle beim Coronavirus steht (Stand: 27.08.)

+ Herbst: Was zu tun ist, wenn Corona und Grippewelle aufeinandertreffen (Stand: 29.09.)

+ Symptome: Wie sehen die Langzeitfolgen einer Corona-Infektion aus? (Stand: 08.08.)

+ Einkaufswagen und Co: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält (Stand: 08.08.)

Urlaub und Freizeit

+ Brauchtum: Was vom Karneval übrig bleibt in dieser Session (Stand 19.09)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 29.09.)

+ Reisekosten: Volle Erstattung auch ohne Reisewarnung (Stand: 06.09.)

+ Reiseplanung: Wie ist die Lage in den europäischen Urlaubsländern? (Stand 28.09.)

+ Reise-Rückkehrer und Party-Gänger: Wer die deutschen Infektionszahlen derzeit in die Höhe treibt (Stand: 27.8.)

+ Reisen: Die aktuellen Regelungen in Deutschland (Stand: 16.08.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 30.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.