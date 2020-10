Bundesgesundheitsminister Spahn hat die Menschen in Deutschland dazu aufgerufen, weiterhin den Corona-Schutzmaßnahmen zu folgen.

In einer Videobotschaft aus der Quarantäne sprach der CDU-Politiker von einer ernsten Lage und bezeichnete die steigende Zahl der Neuinfektionen als "echt besorgniserregend". Spahn bat die Bevölkerung, nicht auf diejenigen zu hören, die verharmlosten und beschwichtigten. Seinen Gesundheitszustand beschrieb der Minister als "den Umständen entsprechend gut". Spahn ist mit dem Corona-Virus infiziert und befindet sich derzeit zu Hause.



Allein in Deutschland waren zuletzt innerhalb von 24 Stunden 11.176 Neuinfektionen registriert worden. Weil an Wochenenden nicht alle Gesundheitsämter Daten übermitteln, liegen die addierten Werte Sonntags und Montags etwas unter den tatsächlichen Fallzahlen.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.