Pflegeheime und ambulante Pflegedienste erhalten 290 Millionen Masken aus Bundesbeständen.

Die Pakete gehen an rund 33.000 bundesweite Einrichtungen, wie die Zeitungen der Funke-Mediengruppe unter Berufung auf einen Brief von Gesundheitsminister Spahn berichten. Enthalten sind FFP2-Masken zum Eigenschutz für das Personal und einfache OP-Masken für die Pflegebedürftigen und ihre Besucher. Sie waren in der ersten Phase der Pandemie angeschafft worden. Die kostenlose Lieferung für die besonders gefährdeten Menschen ist ab dem 10. November geplant, bis Weihnachten soll jede Einrichtung mindestens ein Paket erhalten.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.