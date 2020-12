Bundesgesundheitsminister Spahn hat für das neue Jahr eine deutliche Ausweitung der Corona-Impfungen in Aussicht gestellt.

Nach der für Anfang Januar erwarteten Zulassung des Serums der Firma Moderna gehe er von einer zügigen Bearbeitung des Zulassungsantrags von AstraZeneca aus. Dieses Präparat war heute in Großbritannien genehmigt worden.



In den ersten drei Tagen seit dem offiziellen Start der Corona-Impfkampagne haben nach aktuellen Angaben des Robert-Koch-Instituts in Deutschland mehr als 78.000 Menschen die erste Dosis der Immunisierung erhalten, die meisten davon in Pflegeheimen.



Spahn räumte ein, dass es zum Start der Kampagne vereinzelt Probleme gegeben habe. Insgesamt sei sie aber erfolgreich angelaufen.



Kritik war beispielsweise von der Berliner Gesundheitssenatorin Kalayci gekommen, die über Lieferengpässe klagte. SPD-Generalsekretär Klingbeil sprach von "Chaos rund um den Impfstart". Er sagte der "Rheinischen Post", Spahn habe für die Vorbereitung Monate Zeit gehabt.

Diese Nachricht wurde am 30.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.