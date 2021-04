Die Bundesregierung stuft Indien als Virusvariantengebiet ein.

Damit werden Einreisen aus dem Land nach Deutschland weitgehend gestoppt. Von Montag an dürfen dann nur noch Deutsche aus Indien einreisen. Bundesgesundheitsminister Spahn erklärte per Twitter, dies sei nötig, um die Impfkampagne in Deutschland wegen der Coronavirus-Mutation nicht zu gefährden.



In Indien waren heute mehr als 340.000 Neuinfektionen innerhalb eines Tages gemeldet worden. Das ist der höchste Zuwachs, den das Land seit Beginn der Pandemie verzeichnete. Viele Krankenhäuser sind völlig überlastet. Die Entwicklung wird vor allem auf eine dortige Variante des Coroina-Virus namens B.1.617 zurückgeführt.



Heute wurde auch in der Schweiz erstmals eine Infektion damit bekannt. Nach Angaben der schweizerischen Behörden handelt es sich um einen Passagier, der über einen europäischen Transitflughafen einreiste. Am Donnerstag war die Virus-Variante bereits in Belgien bei einer indischen Studentengruppe von 20 Personen nachgewiesen worden.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.