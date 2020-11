Nach Einschätzung von Bundesgesundheitsminister Spahn zählen bis zu 40 Prozent der Menschen in Deutschland zur Corona-Risikogruppen.

Etwa 23 Millionen seien über 60 Jahre alt, führte der CDU-Politiker in einer Sendung der "Bild"-Zeitung aus. Die Bundesrepublik sei nach Japan das zweitälteste Land der Welt. Deutschland sei zudem ein Wohlstandsland mit Zivilisationskrankheiten wie Diabetes, Bluthochdruck und Übergewichtigkeit. Spahn warnte erneut vor einer Überlastung der Kliniken. Wenn von 20.000 Neuinfizierten zwei Prozent in die Intensivmedizin müssten, seien das 400 am Tag.



Die Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen erreichte am Wochenende fast den Höchststand vom Frühjahr. Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin meldete etwa 2.900 Covid-19-Patienten, das sind 30 weniger als beim Rekordwert Mitte April. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts lag die Zahl der Neuinfektionen zuletzt bei gut 16.000 Fällen binnen eines Tages. Aufgrund von internen Arbeitsabläufen fallen die Zahlen an Wochenenden niedriger aus. Für Freitag hatte das RKI fast 23.400 Ansteckungen verzeichnet.

