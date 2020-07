Bundesgesundheitsminister Spahn hat angesichts des Vorschlags zur Abschaffung der Maskenpflicht im Handel zur Vorsicht gemahnt. Der CDU-Politiker schrieb bei Twitter, er verstehe die Ungeduld und den Wunsch nach Normalität. Aber das Virus sei noch da.

Wo in geschlossenen Räumen der nötige Abstand nicht immer gesichert sei, bleibe die Alltagsmaske geboten. Der deutsche Einzelhandel hingegen sprach sich für den Vorstoß aus. Der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland, Genth, sagte der Deutschen Presse Agentur, ein solcher Schritt wäre begrüßenswert, sobald dies gesundheitspolitisch möglich und vernünftig sei.



Zuvor hatte Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Glawe erklärt, wenn das Infektionsgeschehen in seinem Bundesland weiter so gering bleibe, sehe er keinen Grund, länger an der Maskenpflicht beim Einkaufen festzuhalten. Auch andere Bundesländern debattieren über ein Ende der Maskenpflicht.

