Bundesgesundheitsminister Spahn hofft auf eine zügige Zulassung des Biontech-Impfstoffs für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren.

Es wäre wünschenswert, wenn die Europäische Arzneimittelbehörde das Vakzin bis zum Sommer freigeben würde. Schülerinnen und Schüler könnten dann pünktlich zum Ferienende geimpft werden, sagte der CDU-Politiker in Berlin. Seinen Angaben zufolge verlaufen Corona-Infektionen bei Kindern oft ohne Symptome ab. Schwere Krankheitsverläufe seien eher selten. Spätfolgen, bekannt unter dem Namen Long-Covid-Symptom, kämen jedoch auch bei Minderjährigen vor.

Biontech will nächste Woche Zulassung beantragen

Biontech selbst rechnet mit einer baldigen Zulassung seines Corona-Impfstoffes für Kinder. Unternehmenschef Sahin sagte dem „Spiegel", in den USA seien bereits die Studiendaten für die 12- bis 15-Jährigen für die bedingte Zulassung eingereicht worden. Nächste Woche wolle man den entsprechenden Antrag bei der europäischen Arzneimittelbehörde EMA stellen.

Studien zeigen hohe Wirksamkeit bei Jugendlichen

Nach Angaben von Biontech haben Studien eine hohe Wirksamkeit und Verträglichkeit in dieser Altersgruppe gezeigt. Das Mainzer Unternehmen und der US-Konzern Pfizer testen inzwischen das Vakzin auch bei Kindern ab dem sechsten Lebensmonat bis zum 11. Lebensjahr. Mit ersten Ergebnissen sei im Sommer zu rechnen. Sowohl in den USA als auch in der EU ist der Impfstoff von Biontech bisher für Menschen ab 16 Jahren zugelassen.

