Die Bundesregierung will den russischen Corona-Imopfstoff Sputnik V notfalls im nationalen Alleingang anschaffen.

Gesundheitsminister Spahn sagte in Berlin, man strebe rasche Verträge mit den russischen Stellen an. Dabei wolle man nicht unbedingt auf eine Entscheidung auf EU-Ebene warten. Sollte Brüssel nicht tätig werden, plädiere er dafür, national vorzugehen. Voraussetzung sei, dass der Impfstoff in der EU zur Verimpfung zugelassen werde. Dazu müsse die russische Seite noch Daten liefern.



In den vergangenen Tagen hatten sich bereits mehrere Ministerpräsidenten für die Verwendung von Sputnik V ausgesprochen und gefordert, bereits vor der Zulassung über Lieferungen zu verhandeln.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.