Vor dem nächsten Bund-Länder-Treffen zu den Corona-Maßnahmen hat Gesundheitsminister Spahn für ein weiter schrittweises Vorgehen der Regierung und eine Fortsetzung des Lockdowns geworben.

Alle wünschten sich einen Sechs-Monats-Plan, aber den könne es in dieser Pandemie nicht geben, sagte der CDU-Politiker im ARD-Fernsehen. Dazu sei das Virus zu dynamisch. Man werde nach jeder Maßnahme überprüfen müssen, was die Folgen seien und ob man nachsteuern müsse. Bevor es mit Lockerungsschritten konkret werde, sollte abgewartet werden, bis die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Personen deutlich unter 50 liege.



Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Schwesig, sprach sich im ZDF für bundesweit einheitliche Inzidenz-Kriterien aus. Man müsse den Menschen sagen, bei welcher Inzidenz was passiere, sagte die SPD-Politikerin.



Bund und Länder beraten am Mittwoch erneut über den Umgang mit der Pandemie. Zuletzt hatten Thüringen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein Vorschläge für Modelle zur Lockerung der geltenden Beschränkungen präsentiert.

