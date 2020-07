Spanien hat mit einem Staatsakt der mehr als 28.400 Corona-Toten gedacht.

An der Zeremonie vor dem Königspalast in Madrid nahmen rund 400 Gäste teil, darunter auch viele hochrangige Vertreter der Europäischen Union. Die spanische rechte Partei Vox boykottierte die Veranstaltung, da sie eine "Rechtfertigungsfeier" für die linksgerichtete Koalition von Ministerpräsident Sánchez sei.



Angehörige erinnerten während des Staatsakts an die Verstorbenen, Angehörige des Gesundheitswesens hoben die Verdienste von Krankenhausmitarbeitern und Pflegerinnen und Pflegern hervor. Viele hätten sich bis zuletzt aufopferungsvoll um die Sterbenden gekümmert. König Felipe lobte in seiner Rede die gesamte Bevölkerung und ihren Umgang mit der Pandemie. Er rief aber auch zu verantwortungsbewusstem Verhalten auf.