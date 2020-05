Spanien lockert ab Montag für einige seiner kleineren Inseln die Coronabeschränkungen.

Auf den kanarischen Inseln La Graciosa, El Hierro und La Gomera und auf der balearischen Insel Formentera können dann Hotels ihre Kapazitäten wieder zur Hälfte auslasten. Auch Bars und Restaurants dürfen ihre Terassen zum großen Teil wieder eröffnen. Es dürfen sich dann auch wieder Gruppen mit bis zu 20 Personen treffen.



Spanien zählt zu den europäischen Ländern, die am härtesten von der Corona-Pandemie betroffen sind. Dennoch hat die Regierung entschieden, in weniger betroffenen Regionen die Corona-Auflagen schrittweise zu lockern. Ein ähnliches Signal kommt auch aus Italien: Ab Mittwoch dürfen die Menschen wieder frei von einer Region in eine andere reisen, teilte Gesundheitsminister Speranza in Rom mit. Ab dem 3. Juni können dann auch EU-Bürger wieder nach Italien, ohne anschließend in Quarantäne zu müssen.