In Spanien sind innerhalb von 24 Stunden fast 400 weitere Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Die Regierung erwägt landesweiten Notstand und Ausgangssperre zu verlängern. Regierungschef Sanchez beschwört die Bevölkerung auf harte Tage ein.

Dies sei ein Anstieg um rund 30 Prozent, wie die Regierung in Madrid mitteilte. Damit starben in Spanien bereits 1.720 Menschen. Mehr als 28.500 Personen haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Medienberichten zufolge erwägt die Regierung von Ministerpräsident Sanchez nun, die landesweite Ausgangssperre bis zum 12. April zu verlängern. Außerdem wolle man auch den derzeit geltenden landesweiten Notstand um zwei Wochen verlängern. Diesem Schritt muss allerdings das Parlament zustimmen.



Spanien ist nach Italien das am meisten von der Coronavirus-Pandemie betroffene Land in Europa. Ministerpräsident Sánchez stimmte die Bevölkerung auf "sehr harte Tage" ein. Er sagte gestern Abend in einer Fernsehansprache, das Land stehe vor der größten Herausforderung seit dem Spanischen Bürgerkrieg. Das Schlimmste komme erst noch, warnte Sanchez. Darauf müsse man sich psychologisch und emotional vorbereiten.