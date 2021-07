Die Bundesregierung will offenbar Spanien und die Niederlande als Corona-Hochinzidenzgebiet einstufen.

Nach Informationen der Zeitungen der Funke-Mediengruppe soll der Schritt heute verkündet werden. Das Robert-Koch-Institut veröffentlicht jeden Freitag die neuen Corona-Einstufungen der Bundesregierung für das Ausland. Die endgültige Entscheidung der zuständigen Ministerien fällt in der Regel kurz vorher. Beide Länder sind derzeit Risikogebiet.



Wer aus einem Hochinzidenzgebiet zurückkehrt und nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss für zehn Tage in Quarantäne, kann diese aber durch einen negativen Test nach fünf Tagen verkürzen.



In Spanien und den Niederlanden waren die Corona-Infektionszahlen in den vergangenen Wochen stark gestiegen.

Diese Nachricht wurde am 23.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.