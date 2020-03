In Spanien ist das strenge Ausgangsverbot wegen der Corona-Epidemie um weitere zwei Wochen verlängert worden.

Das Parlament billigte in der Nacht ohne Gegenstimmen eine Regelung, wonach die Bürger bis zum 11. April weitgehend zu Hause bleiben müssen. Der Großteil der insgesamt 350 Abgeordneten gab die Stimme nicht persönlich ab. In Spanien sind nach Angaben der Johns Hopkins Universität bislang mehr als 3.600 Menschen an der von dem Virus verursachten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Die Zahl der Infektionen seit Beginn der Pandemie liegt demnach bei mehr als 49.500.



In Italien breitet sich das Virus nach Angaben der Behörden etwas langsamer aus als zuvor. Demnach nahm die Zahl der Infektionen innerhalb der vergangenen 24 Stunden bis gestern Abend um 7,5 Prozent zu. Dies sei der niedrigste Wert seit Beginn der Pandemie. Die Gesamtzahl der Infektionen liegt nach Angaben der Johns Hopkins Universität bei knapp 74.400. Mehr als 7.500 Patienten starben an Covid-19.



In den USA hat die Zahl der Todesopfer die Tausender-Grenze überschritten. Bestätigt sind hier mehr als 69.000 Erkrankungen.