Zur Eindämmung der Corona-Pandemie will die Regierung in Spanien die seit Mitte März geltende Ausgangssperre um weitere zwei Wochen verlängern. Ministerpräsident Sanchez sagte in Madrid, er werde das Parlament bitten, die Frist bis zum 9. Mai auszudehnen.

Lediglich die Beschränkungen für Kinder sollten gelockert weden. Sie könnten nach dem 27. April wieder eine begrenzte Zeit im Freien verbringen, wenn sie die Maßnahmen gegen Ansteckungen einhielten. Sanchez betonte, die extremsten Momente habe man überstanden, die Erfolge im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus seien aber noch nicht ausreichend. Deshalb dürfe man keine überstürzten Entscheidungen treffen.



Spanien ist nach Italien das Land mit den meisten Todesfällen in Europa infolge der Corona-Pandemie. Hier starben rund 20.000 Menschen an dem Virus, in Italien sind es bislang rund 23.000. In Frankreich stieg die Zahl auf mehr als 19.000. Insgesamt sind in Europa mehr als 100.000 Menschen an den Folgen der neuen Lungenkrankheit gestorben.