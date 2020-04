Das von der Corona-Pandemie hart getroffene Spanien strebt eine Lockerung der strikten Ausgangs-Beschränkungen ab der zweiten Mai-Hälfte an.

Zwar solle der nationale Notstand noch bis zum 9. Mai verlängert werden, sagte Ministerpräsident Sanchez im Parlament. Mit dem Überschreiten des Höhepunkts der Epidemie in Spanien sollten die Beschränkungen aber langsam und mit Bedacht gelockert werden.



Wegen des Protests vieler Eltern will die Regierung ab dem kommenden Wochenende erlauben, dass Kinder unter 14 Jahren wieder ins Freie dürfen. Derzeit können Kinder nur dann aus dem Haus, wenn sie Erwachsene beim Einkauf oder dem Gang zur Apotheke begleiten.



Spanien hat mit bislang mehr als 200.000 positiv Getesteten die die zweithöchste Zahl an Infektionen weltweit.