Wegen der Coronakrise ist die Wirtschaft in zahlreichen europäischen Staaten eingebrochen.

Heute gaben mehrere EU-Länder ihre Zahlen für das zweite Quartal bekannt. Damals stand vielerorts das öffentliche Leben still. Am stärksten ist der Rückgang des Bruttoinlandsprodukts im Vergleich zum Vorquartal in Spanien ausgefallen. Dort liegt er nach Angaben des Nationalen Statistikamtes bei 18,5 Prozent. Premierminister Sanchez sprach von einem beispiellosen Einbruch.



Frankreich meldet ein Minus des Bruttoinlandsprodukts von April bis Juni um 13,8 Prozent im Vergleich zum Vorquartal, Italien ein Minus von 12,4 Prozent. In Portugal sank die Wirtschaftsleistung um 14,1 Prozent. - Für die gesamte Eurozone nennt Eurostat einen Rückgang von 12,1 Prozent.



Deutschland hatte bereits gestern ein Minus von 10,1 Prozent bekanntgegeben.