Der Vorsitzende der Bundes-SPD, Walter-Borjans, spricht sich für umfangreiche Finanzhilfen für Länder wie Italien oder Spanien in der Corona-Krise aus. Walter-Borjans sagte im Deutschlandfunk, die bedrängten Staaten müssten jetzt schnell mit großen Summen ausgestattet werden. Das geböte nicht nur die europäische Solidarität, sondern auch der Eigennutz.

Denn wenn diese Staaten nicht wieder auf die Beine kämen, dann komme auch Europa nicht wieder auf die Beine, so der SPD-Vorsitzende im Deutschlandfunk. Es gehe aber nicht nur darum, dass diese Länder viel Geld und dies über einen langen Zeitraum bräuchten, sondern das Geld müsse auch schnell fließen. Dafür halte er Corona-Bonds für ein mögliches Mittel, das von vielen Sozialdemokraten bevorzugt würde. Aber auch der Europäische Bankenrettungsschirm ESM könne große Summen ohne Auflagen zur Verfügung stellen. Das sei dann mit Corona-Bonds vergleichbar. Man müsse jetzt aufhören, den Kampfbegriff der Vergemeinschaftung von Schulden zu nutzen. An dem Punkt gehe es um die Rettung Europas.

SPD-Vorsitzende Esken fordert Vermögensabgabe besonders Reicher

Die SPD zieht zur Bewältigung der finanzpolitischen Folgen der Corona-Krise in Deutschland zudem eine Vermögensabgabe in Erwägung. Eine einmalige Zahlung durch besonders wohlhabende Bürger sei eine der Möglichkeiten, die Staatsfinanzen wieder in Ordnung zu bringen, sagte Parteichefin Esken der "Stuttgarter Zeitung". Um die Folgen der Krise für den Haushalt zu bewältigen, werde eine faire Lastenverteilung gebraucht. Diese könne für die SPD aber nur so aussehen, dass sich die starken Schultern in Deutschland auch stark beteiligten, betonte Esken.



Eine Vermögensabgabe für besonders Reiche wird bereits von der Linkspartei gefordert. Vermögen ab einer Million Euro sollten mit einer einmaligen Abgabe von fünf Prozent belastet werden, hatte Parteichef Riexinger verlangt.