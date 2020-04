SPD-Chefin Esken hat zur Bewältigung der Corona-Krise eine einmalige Vermögensabgabe von Besserverdienenden ins Spiel gebracht.

Man werde eine faire Lastenverteilung brauchen, sagte sie der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten". Die könne für die SPD nur so aussehen, dass sich die starken Schultern in Deutschland auch stark beteiligten. Sie halte eine einmalige Vermögensabgabe für eine der Möglichkeiten, die Staatsfinanzen nach der Krise wieder in Ordnung zu bringen. Zur Finanzierung der Corona-Folgen wurde ein Nachtragshaushalt beschlossen, der neue Schulden in Höhe von 156 Milliarden Euro vorsieht.



Der Koalitionspartner zeigte sich irritiert. Der CDU-Rechtspolitiker Luczak kritisierte, dass die SPD versuche, alte ideologische Ideen auf Kosten des Mittelstands durchzusetzen, sei absolut verfehlt. CSU-Generalsekretär Blume meinte, während das ganze Land zusammenrücke, verschließen sich manche ihrer politischen Verantwortung. Wer jetzt eine Vermögensabgabe diskutiere, treffe gerade auch die Unternehmer, die in dieser Krise mit größtem persönlichen Einsatz um den Erhalt ihrer Arbeitsplätze kämpften.

"Steuererhöhungs- und Neid-Debatte" angezettelt

FDP-Fraktionsvize Theurer warf Esken vor, zur Unzeit eine "Steuererhöhungs- und Neid-Debatte" anzuzetteln. Das sei Gift für die ohnehin abstürzende Konjunktur und damit ein zusätzlicher Rezessions-Verstärker, der Arbeitsplätze kosten und den Mittelstand in seiner Existenz gefährden könnte, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.



Grünen-Fraktionschef Hofreiter forderte, erst einmal alle Kräfte darauf zu richten, gut durch diese Krise zu kommen. Wenn Esken tatsächlich etwas für eine solidarische Lösung bewegen wolle, solle sie Finanzminister Scholz dazu bringen, den Weg für europäische Corona-Bonds freizumachen, sagte er der Funke-Mediengruppe.

Linke auch für Vermögensabgabe

Linke-Fraktionschef Bartsch hatte zuvor bereits eine Vermögensabgabe gefordert. Eine einmalige "Corona-Abgabe" auf große private Vermögen sei geboten - und in Artikel 106 des Grundgesetzes auch als Mittel vorgesehen. Konkret wird in dem Paragrafen allerdings nur die Möglichkeit von "einmaligen Vermögensabgaben" genannt, sie werden nicht weiter spezifiziert.

