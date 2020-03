Der Vorsitzende der SPD-Fraktion im Bundestag, Mützenich, hat mit Blick auf die Beschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus vor Ungeduld gewarnt.

Mützenich sagte im Interview der Woche des Deutschlandfunks, er halte es für falsch, bereits jetzt über Ausstiegsszenarien zu sprechen. "Ich würde es für falsch halten, dass man darauf jetzt den Fokus lenkt." Aber es wisse jeder, dass man sich solchen Strategien nach Ostern stellen müsse. Zunächst komme es aber darauf an, im Gespräch mit Expertinnen und Experten zu beobachten, ob sich die Ansteckungskurve tatsächlich abflache. Mützenich betonte, er hoffe, in ein paar Monaten sagen zu können, man habe verantwortungsvoll gehandelt.



Skeptisch zeigte sich der SPD-Politiker zu Überlegungen, nach einer Lockerung der Sperren ein umfangreiches Daten-Tracking zu ermöglichen. Man dürfe nicht das, was man in einer freien Gesellschaft entwickelt habe, mir nichts dir nichts beiseitelegen. Mützenich setzt auf Freiwilligkeit bei der Weitergabe von Bewegungsprofilen Corona-Infizierter. Aufgrund der Verunsicherung dürften seiner Ansicht nach viele Menschen bereit sein, solchen Maßnahmen zuzustimmen.

Mietmoratorium darf nicht missbraucht werden

Der SPD-Bundestags-Fraktionsvorsitzende zeigte kein Verständnis für große Handelsketten wie Adidas, H&M oder Deichmann, die ihre Mietzahlungen einstellten, obwohl sie liquide seien. Das Mietmoratorium sei nicht für Unternehmen gedacht, die "auf der einen Seite liquide sind oder die auf der anderen Seite schon seit Monaten größte Probleme mit ihrem Geschäftsmodell haben". Gemeinsam mit der Justizministerin werde das im Bundestag gerade verabschiedete Gesetzespaket nachgeschärft, um diesen Missbrauch zu unterbinden.

Mützenich gegen sogenannte Corona-Bonds

Die Sozialdemokraten wenden sich gegen Pläne, Ländern wie Spanien oder Italien mit sogenannten Corona-Bonds zur Seite zu springen. Eine völlige Vergemeinschaftung der Schulden sei nicht zu verantworten, so Mützenich im Interview der Woche. Der SPD-Politiker sieht eine Alternative zu diesen Überlegungen im Bankenrettungsfonds ESM. Er glaube, dass die Europäische Investitionsbank damit ein wichtiges Instrument zur Verfügung habe, das man nutzen solle. "Natürlich bin ich der Meinung, dass wir innerhalb des ESM zu einer Vergemeinschaftung in dieser Frage kommen, und deswegen bin ich auch dafür, dass die Bundesregierung diese Möglichkeit auch unterstützt."