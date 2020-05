Der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Schmid, hält einen Sommerurlaub im europäischen Ausland trotz der Coronavirus-Krise für möglich.

Schmid sagte im Deutschlandfunk, die europäischen Staaten hätten die Pandemie gut in den Griff bekommen. Zudem herrschten in den Ländern vergleichbare Sicherheitsvorkehrungen wie Abstandsregeln und Maskenpflicht, die eine vorsichtige Öffnung des Reisens erlaubten. Schmid erklärte, die geplante Aufhebung der Reisewarnung sei auch ein Zeichen europäischer Solidarität. Ländern, die auf den Tourismus angewiesen seien, dürfe man die Urlaubssaison nicht vollständig kaputtmachen. Gleichwohl sei aber auch klar, dass man immer kurzfristig auf das Infektionsgeschehen reagieren müsse.

Beratung über Ende der weltweiten Reisewarnung verschoben

Ursprünglich wollte das Bundeskabinett heute auf Vorschlag von Außenminister Maas beschließen, die seit Mitte März geltende weltweite Reisewarnung für Touristen am 15. Juni für europäische Staaten aufzuheben. Gegen diesen Vorstoß regte sich aber Widerstand aus den Reihen der CSU, die Maas einen Alleingang vorwarf. Das Thema wird nun in der Kabinettssitzung am 3. Juni besprochen.



Wir haben hier zusammengefasst, welche Reiseregelungen derzeit in Deutschland gelten - für einen Urlaub im Inland.