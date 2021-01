Der SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach rechnet wegen der Coronavirus-Pandemie mit einem Ausfall der Fußball-Europameisterschaft auch in diesem Jahr.

Er gehe davon aus, dass die EM komplett abgesagt werde, sagte er dem Nachrichtenportal "t-online". Im März werde man eine Situation haben, die in vielen Ländern Europas schlechter sein werde als heute.



Das Turnier soll vom 11. Juni bis 11. Juli stattfinden. Die UEFA plant mit vier verschiedenen Corona-Szenarien für ihre zwölf Spielorte in ganz Europa. Diese reichen von Spielen in vollen Stadien bis hin zu einem kompletten Zuschauer-Ausschluss. Am 5. März soll eine verbindliche Regelung getroffen werden. Die EM war ursprünglich im vergangenen Jahr geplant gewesen.

Diese Nachricht wurde am 17.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.