Der SPD-Vorsitzende Walter-Borjans hat kritisiert, dass Bayerns Ministerpräsident Söder ohne Absprache mit anderen Bundesländern Ausgangsbeschränkungen erlassen hat.

Walter-Borjans sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, wer jetzt so tue, als kenne er das Patentrezept im Umgang mit dieser Situation, streue den Bürgern Sand in die Augen. Es wäre besser, wenn die Länder, wie vereinbart, mit der Kanzlerin abgestimmt handeln würden, mahnte der SPD-Vorsitzende. Die Grünen-Bundesvorsitzende Baerbock nannte das Vorgehen Bayerns in der Zeitung "Die Welt" "kontraproduktiv".



Söder verteidigte sein Vorgehen. Er sagte dem Sender Antenne Bayern, auch beim Thema Schulschließungen habe es noch in der vergangenen Woche Diskussionen unter den Ministerpräsidenten gegeben. Als Bayern dann die Schließung aller Schulen und Kitas verkündet habe, seien die anderen Länder diesem Weg gefolgt. Er bedauere es sehr, dass man manchmal so vorgehen müsse, erklärte der CSU-Chef.

