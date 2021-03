Aus der SPD kommen in der Coronakrise verschärfte Attacken auf den Koalitionspartner und insbesondere auf Gesundheitsminister Spahn.

Hintergrund sind die fehlenden Corona-Selbsttests. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig sagte in Schwerin, sie wolle an dieser Stelle nicht verhehlen, dass sie sehr verärgert sei. Der Bund lasse es zu, dass zunächst Aldi und Co. Selbsttests verramschen könnten, während man sie selbst erst Mitte März geliefert bekomme, betonte die Sozialdemokratin. Weil man geahnt habe, dass man sich nicht auf den Bund verlassen könne, habe ihr Bundesland schon vor der jüngsten Ministerpräsidentenkonferenz eigenständig zwei Millionen Selbsttests geordert. Es könne in der Corona-Pandemie nicht sein, dass der Markt über den Schutz für Kinder und Jugendliche bestimme. Dies hätte der Staat tun müssen. Mit mehr Selbsttests seien Lockerungen in Kitas und Schulen eher möglich.



Ihre Kollegin, die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer, sagte der Funke-Mediengruppe, Mitte Februar habe Spahn kostenlose Schnelltests für alle versprochen und behauptet, er habe für Deutschland 500 Millionen Tests vertraglich gesichert. Das sei ein großes Versprechen gewesen und habe sehr hohe Erwartungen geweckt, die er nicht einhalten konnte. Ihr Land habe jetzt selbst Tests beschafft, fügte die SPD-Politikerin hinzu. In einer Woche sind in Rheinland-Pfalz Landtagswahlen.

Kritik auch aus der CSU

Gestern war SPD-Chef Walter-Borjans bereits Spahn und auch Bundeskanzlerin Merkel wegen der Aufklärung der Masken-Affäre deutlich angegangen. Die Vorwürfe gegen mehrere Unions-Abgeordnete, sie hätten an der Beschaffung von Schutzmasken in der Corona-Pandemie mitverdient, müssten restlos aufgeklärt werden, sagte er im Sender RTL. Dabei stünden der Gesundheitsminister, aber auch die Kanzlerin in der Verantwortung. Jeder Anschein von Vetternwirtschaft sei Gift für das Vertrauen in die politische Führung.



Aber auch die CSU zeigte sich weiter unzufrieden. Generalsekretär Blume führte in der "Bild am Sonntag" aus, man könne nicht die Verantwortung beim Testen auf die Länder schieben und sich selbst für komplett unzuständig erklären.

Discounter rasch ausverkauft

Gestern waren erste Selbsttests zur Anwendung zuhause in Supermärkte gekommen - und rasch vergriffen. Tests sind zusammen mit Impfungen das Mittel, mit dem die Ausbreitung mutierter Coronaviren und damit eine dritte Welle verhindert und letztlich die Pandemie eingedämmt werden soll.



In der Masken-Affäre soll der CSU-Abgeordnete Nüßlein über eine Beratungsfirma mehr als 600.000 Euro dafür kassiert haben, dass er einem Hersteller staatliche Aufträge vermittelt hat. Nüßlein bestreitet das. Der CDU-Abgeordnete Löbel räumte ein, dass seine Firma bei der Vermittlung eines Geschäfts mit Coronamasken 250.000 Euro Provision bekommen hat. Beide haben inzwischen angekündigt, sich aus der Politik zurückzuziehen.

Diese Nachricht wurde am 08.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.