Mitglieder von Sportvereinen müssen weiter auf Lockerungen in der Coronakrise warten.

Wie Bundeskanzlerin Merkel nach einer Videokonferenz mit den Ministerpräsidenten in Berlin mitteilte, werde man bis zum nächsten Bund-Länder-Treffen am 6. Mai die Konzepte der Sportminister auswerten. Dann werde man - Zitat - "sehr klare Entscheidungen" fällen, in welcher Folge und in welcher Art bestimmte sportliche Betätigungen wieder möglich sein könnten. Auch die Entscheidung für die Fußball-Bundesliga wurde auf kommende Woche vertagt.



Die Gastronomie wird sich noch länger gedulden müssen. Laut Merkel wurden die zuständigen Fachministerkonferenzen beauftragt, bis zum übernächsten Bund-Länder-Treffen - vermutlich Mitte Mai - Perspektiven und Rahmenbedingungen für eine schrittweise Öffnung zu erarbeiten. Das gelte ebenfalls für Tourismus-Angebote.



Zugleich kündigte Merkel kleinere Lockerungen an. So dürften unter Auflagen Spielplätze und einzelne Kultureinrichtungen wie Museen, Zoos, Ausstellungen und Gedenkstätten wieder eröffnen. Auch Gottesdienste und religiöse Feste dürften wieder stattfinden. Im Detail müssten die Bundesländer darüber entscheiden.

