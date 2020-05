Staats- und Regierungschefs aus aller Welt haben sich für kostenlose Corona-Therapien und -Impfstoffe für alle Menschen ausgesprochen.

In einem offenen Brief fordern sie Regierungen und internationale Partner auf, dies durch eine Garantie-Erklärung sicherzustellen. Ein künftiger Impfstoff dürfe nicht patentiert werden, zudem müssten Forschungsergebnisse von Staaten geteilt werden. Der Appell, der unter anderen von den Präsidenten Südafrikas, Senegals und Ghanas sowie Pakistans Regierungschef unterzeichnet ist, richtet sich an die Weltgesundheitsversammlung. Sie kommt nächste Woche zu ihrem Jahrestreffen zusammen und ist eines der Hauptorgane der Weltgesundheitsorganisation.



Auch die Entwicklungsorganisation Oxfam forderte vor der WHA-Versammlung, Impfstoffe und Medikamente patentfrei für alle Menschen und Länder verfügbar zu machen. Die Organisation verwies darauf, dass Beschaffung und Verteilung eines Corona-Impfstoffs an die ärmsten Menschen der Welt weniger kosten würde als die zehn größten Pharmakonzerne in vier Monaten verdienten.