Staatsschützer der Brandenburger Polizei haben die Wohnung des Verschwörungsideologen Attila Hildmann durchsucht.

Ein Sprecher der Polizei teilte am Abend mit, die Durchsuchung sei auf Antrag der Staatsanwaltschaft Cottbus angeordnet worden. Es seien mehrere Laptops, Mobiltelefone und weitere Speichermedien beschlagnahmt worden. Ziel sei es gewesen, die Begehung weiterer Straftaten im Internet zu erschweren. In seinem Nachrichtenkanal bei Telegram bestätigte Hildmann den Polizeieinsatz. Dieser stand offenbar in Zusammenhang mit den für morgen geplanten Demonstrationen von Gegnern der Corona-Politik in Berlin.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.