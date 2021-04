Mit einer zentralen Veranstaltung wird heute der Menschen gedacht, die während der Corona-Pandemie gestorben sind.

An der Zeremonie im Berliner Konzerthaus am Gendarmenmarkt nehmen die Spitzenvertreter des Staates sowie fünf Hinterbliebene teil. Wie das Bundespräsidialamt mitteilte, soll mit dem Innehalten gezeigt werden, dass die Gesellschaft Anteil nimmt und die Toten und das Leid der Hinterbliebenen nicht vergessen würden. Der Deutschlandfunk überträgt die Feier ab 13 Uhr.



Gedenkveranstaltungen sind auch in einzelnen Bundesländern geplant. Bundesweit gilt Trauerbeflaggung. Bislang sind in Deutschland laut Robert Koch-Institut 79.847 Menschen im Zusammenhang mit einer nachgewiesenen Corona-Infektion gestorben.

Diese Nachricht wurde am 18.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.