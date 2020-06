Im Landkreis Gütersloh hat die Stadt Verl eine Quarantänezone für Mitarbeiter des Fleischbetriebs Tönnies eingerichtet.

Die Maßnahme gilt für mehrere Mehrfamilienhäuser im Ortsteil Sürenheide, in denen knapp 670 Menschen wohnen. Bürgermeister Esken zufolge sind auch Personen betroffen, die anderswo arbeiten und außer der Nachbarschaft keine Berührungspunkte mit dem Fleischbetrieb haben. Dennoch müssten auch diese sich an die Auflagen halten, um die weitere Verbreitung des Coronavirus so weit wie möglich zu reduzieren. Derweil kündigte der Unternehmer Tönnies Veränderungen an. Die Branche werde so wie bisher nicht weitermachen können. Außerdem wolle er alles tun, um den Ausbruch einzudämmen. Zuvor war für seinen Betrieb eine 14-tägige Schließung angeordnet worden, nachdem die Zahl der infizierten Mitarbeiter auf über 1.000 gestiegen war.



Morgen will die nordrhein-westfälische Landesregierung von Ministerpräsident Laschet über das weitere Vorgehen beraten.

