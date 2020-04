Der Städte- und Gemeindebund ist gegen eine generelle Maskenpflicht in Geschäften.

Dies halte er in der jetzigen Phase nicht für zielführend, sagte Hauptgeschäftsführer Landsberg dem MDR-Fernsehen. Bei einer Pflicht befürchte er Hamsterkäufe von Masken. Damit mache man den Markt leer für jene, die den Atemschutz wirklich benötigten, wie beispielsweise Ärzte oder Krankenpfleger. Auch die Bundesregierung hatte sich gegen eine Maskenpflicht gewandt.



Anfang der Woche hatte Österreich eine Schutzmaskenpflicht angekündigt und damit auch in Deutschland eine Debatte über das Thema ausgelöst. Nun sind erste Kommunen in Thüringen vorgeprescht und haben Verfügungen für eine Maskenpflicht in Supermärkten, Bussen und Bahnen angekündigt.