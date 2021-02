Der Städte- und Gemeindebund ruft alle Kommunalpolitiker auf, sich an die bundesweit festgelegte Impf-Reihenfolge zu halten.

Hauptgeschäftsführer Landsberg sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, es sei für Bürgermeister ratsam, sich zurückzuhalten, wenn sie nicht zur ersten Gruppe gehörten. Sollte es verwendbare Reste von Impfstoffen geben, sollten diese wie bereits in vielen Kreisen vorgesehen nach verbindliche Listen verteilt werden. Auch rechne er damit, dass Reste künftig kaum noch anfielen, da zur Zeit die Impfbereitschaft beim Personal in Pflegeheimen und Krankenhäusern enorm zunehme. Am Wochenende war bekannt geworden, dass in Halle Oberbürgermeister Wiegand und zehn Stadträte Vakzine erhalten hatten. Nach seiner Darstellung handelte es sich dabei um übrig gebliebene Dosen, bei denen die Impfteams Angehörige der ersten Prioritätsgruppe nicht erreicht hätten.



Insgesamt hätten fast 600 Menschen eine sogenannte Ad-hoc-Impfung erhalten, die zufällig aus einem Mitarbeiter-Pool von Stadt, Rettungsdiensten und Fachärzten ermittelt worden seien. Verstöße gab auch in mindestens zwei weiteren Kreisen Sachsen-Anhalts.

Diese Nachricht wurde am 09.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.