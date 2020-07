Der Städte- und Gemeindebund fordert ein Programm zur Belebung der von der Corona-Krise getroffenen Innenstädte.

Hauptgeschäftsführer Landsberg sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, viele Geschäfte müssten schließen, Kaufhausketten zögen sich zurück. Dabei verwies er auf eine Schätzung des Handelsverbands HDE, wonach bis zu 50.000 Geschäfte betroffen sind. Der Städte- und Gemeindebund schließt sich damit einer Forderung der Grünen-Fraktionsvorsitzenden im Bundestag, Göring-Eckardt, an. Sie fordert Investitionen von rund einer Milliarde Euro.



Landsberg sagte, die Kommunen sollten in der Lage sein, leerstehende Gebäude selbst zu erwerben und für eine neue Nutzung zu sorgen. Das sollten nicht nur neue Geschäfte sein, sondern auch Wohnungen oder neue grüne Oasen in den immer heißer werdenden Innenstädten.