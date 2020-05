Der Deutsche Städtetag erwartet infolge der Coronavirus-Krise hohe finanzielle Einbußen für die Kommunen.

Einer Prognose zufolge werden die Belastungen in diesem Jahr bei mindestens 20 Milliarden Euro liegen. Der Präsident des Städtetages, Jung, sagte der Deutschen Presse-Agentur, die kommunalen Haushalte würden in der Geschichte der Bundesrepublik einmalige Einbußen erleiden. Mindestens 15 bis 20 Prozent der Gewerbesteuer würden im Bundesdurchschnitt wegbrechen, möglicherweise sogar noch deutlich mehr, hieß es weiter. Der Städtetagspräsident bekräftigte seine Forderung an Bund und Länder nach einem milliardenschweren kommunalen Rettungsschirm. Nötig sei eine gemeinsame Kraftanstrengung, um die Handlungsfähigkeit der Städte sicherzustellen.