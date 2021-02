Der Deutsche Städtetag plädiert dafür, Lehrer und Erzieher früher als bisher geplant zu impfen.

Sobald das Infektionsgeschehen es zulasse, müssten Kitas und Schulen stufenweise wieder geöffnet werden, sagte Hauptgeschäftsführer Dedy der Funke Mediengruppe. Weil es dort viele Kontakte gebe, auch sehr enge, sollten dem Personal rasch Impfungen angeboten werden. Die Beschäftigten erwarten hier zu Recht eine klare Entscheidung der Politik, um sich dann wieder voll auf Bildung und Betreuung der jungen Menschen konzentrieren zu können. Dedy führte aus, sobald Lehrkräfte und Erzieher geimpft seien, sinke das Infektionsrisiko in Schulen und Kitas.



Zuvor hatte sich bereits Bundesbildungsministerin Karliczek dafür ausgesprochen, Lehrer und Erzieher priorisiert zu impfen. Auch der nordrhein-westfälische Familienminister und stellvertretenden Ministerpräsident, Stamp, sprach sich erneut für eine rasche Impfung von Lehrern und Erziehern aus. Im WDR-Hörfunk und im "Kölner Stadt-Anzeiger" sagte der FDP-Politiker, so könne der Weg zur Normalität in Schulen, Kitas und Kindertagespflege erleichtert werden.

KMK-Präsidentin Ernst ist dagegen

Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Ernst, stellte sich indes gegen eine bevorzugte Impfung für Lehrkräfte und Erziehungspersonal gestellt. Im Interview der Woche des Deutschlandfunks sagte die SPD-Politikerin, natürlich wünsche man sich das. Ehrlicherweise seien aber erstmal diejenigen impfberechtigt, die selber Risikofaktoren hätten, so dass eine Krankheit für sie lebensgefährlich werden könnte. Zugleich brachte sie die Hoffnung auf baldige Lockerungen im Schulbetrieb zum Ausdruck. Gerade mit Blick auf die Grundschulen sehe sie die lange Schließung als sehr problematisch für die Kinder an.

