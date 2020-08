Der Deutsche Städtetag hat die Vorbereitungen verteidigt, die zahlreiche Kommunen treffen, um auch in der Corona-Pandemie Weihnachtsmärkte auszurichten.

Hauptgeschäftsführer Dedy sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, Weihnachtsmärkte hätten in Deutschland Tradition, seien beliebt und für viele Regionen identitätsstiftend. Einzelhandel und Schausteller hofften auf das Weihnachtsgeschäft. Es sei verständlich, dass mehrere Städte bereits jetzt Konzepte diskutierten, wie ein solcher Markt unter Corona-Bedingungen ablaufen könnte; die Organisation brauche Vorlauf.



Ob Weihnachtsmärkte aber tatsächlich stattfinden könnten, hänge stark von der Entwicklung der Infektionszahlen ab, betonte Dedy. Am Ende werde abzuwägen sein, was vertretbar sei. Den Städten sei klar, dass die bisher erzielten Erfolge bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie nicht verspielt werden dürften.