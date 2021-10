Der Präsident des Deutschen Städtetags, Jung, befürchtet für die kommenden Monate eine "Pandemie der Ungeimpften".

Man könne nicht sicher sein, dass die Auswirkungen dieser Welle an den Geimpften vorübergehe, sagte der Leipziger Oberbürgermeister der Funke Mediengruppe. Daher müsse schnell die 2G-Regel für sensible Bereiche wie Krankenhäuser, Pflegeheime, Kindertagesstätten, Schulen und anderen Bildungseinrichtungen eingeführt werden. Aber auch für Clubs, Theater, Kinos und Fitnessstudios sei es sinnvoll, nur noch Genesene und vollständig Geimpfte hinein zu lassen. In der Debatte um ein Auslaufen der von der Politik erklärten "epidemischen Lage von nationaler Tragweite" warnte der SPD-Politiker vor einem Flickenteppich. Es müsse weiter einen bundeseinheitlichen Rahmen im Kampf gegen Covid-19 geben.



So sollten die Länder über den Winter Regeln wie 3G oder sogar 2G und das Tragen von Masken in Innenräumen weiterhin vorgeben können. Daher müsse die Notlage entweder über den 24. November hinaus verlängert oder eine Übergangsfrist eingeräumt werden, mahnte Jung.

