Das Statistische Bundesamt hat ein neues Datenangebot zur Corona-Pandemie veröffentlicht.

Die Relevanz von Daten und Statistiken sei seit Beginn der Pandemie "deutlich gestiegen", erklärte die Behörde in Wiesbaden. Die Plattform "Corona-Daten Deutschland" stellt demnach aktuelle und regionale Datensätze aus amtlichen und nicht amtlichen Quellen zusammen.



Das neue Portal basiert auf einem Projekt des Bundeswirtschaftsministeriums. Bisher stand die Datensammlung lediglich Forschenden zur Verfügung, nun sind die Informationen auch für die Öffentlichkeit zugänglich. Ziel des Projekts sei es, dezentral zur Verfügung stehende Daten zu sammeln und so einen Vergleich zwischen verschiedenen Regionen zu ermöglichen. Alle Daten stammen aus frei zugänglichen Quellen.



Neben gängigen Indikatoren zur Corona-Pandemie wie beispielsweise dem Infektionsgeschehen, Impfungen und der Situation in Krankenhäusern enthält die Datenbank auch Informationen zur wirtschaftlichen Lage wie etwa zur Arbeitsmarktsituation. Alle erlassenen Verordnungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie auf Bundes-, Länder- und Kreisebene wurden außerdem auf verschiedene Kategorien reduziert und so vergleichbar dargestellt.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:



+ Lage: Infektionszahlen in Deutschland (Stand 11.07.)



+ Auslands-Urlaub: Liste der Risikogebiete (Stand 11.07.)



+ Digitaler Impfpass: Erleichterungen im Überblick (Stand 03.07.)



+ Mutation: Wie gefährlich ist die Delta-Variante? (Stand: 05.07.)



+ Bildung: Wie geht es im Herbst weiter für die Schulen? (Stand 10.07.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 12.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.