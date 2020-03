An den Grenzübergängen zwischen den europäischen Staaten hat sich die Lage vielerorts entspannt.

Zu Eindämmung des Coronavirus hatten in den vergangenen Tagen viele Länder ihre Grenzen geschlossen. Dies führte zu langen Staus im Reise- und Güterverkehr. Wie EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen in Brüssel mitteilte, gibt es aber noch vereinzelt Probleme. Sie wies daraufhin, dass noch viele Lastzüge mit wichtiger und verderblicher Fracht feststeckten. Diesen müsste zügig die Weiterfahrt ermöglicht werden. Die EU verfolge die Entwicklung anhand von Satellitenbildern. Der größte Stau mit einer Länge von 35 Kilometern bildete sich heute an der österreichisch-ungarischen Grenze östlich von Wien.