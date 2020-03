Bundespräsident Steinmeier hat dem besonders stark von der Corona-Pandemie betroffenen Italien die Solidarität und Unterstützung Deutschlands bekundet.

Man sehe schwierigen Zeiten im eigenen Land entgegen, aber zugleich blicke man mit großem Mitgefühl auf die dramatische Situation in Italien, schrieb Steinmeier in einem Brief an Staatspräsident Mattarella. Die Helferinnen und Helfer im italienischen Gesundheitswesen würden zur Zeit unter schwierigsten Bedingungen über sich hinauswachsen, um Leben zu retten. Man brauche jetzt einen wahrhaft europäischen Geist menschlicher und praktischer Solidarität. Die Krise könne nur gemeinsam überwunden werden.



In Italien sind bislang mehr als 3.400 Menschen an den Folgen des Virus gestorben. Es gibt in dem Land damit mehr Todesfälle als in China.