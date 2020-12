Bundespräsident Steinmeier spricht angesichts des bevorstehenden Beginns der Corona-Impfungen von einem "Tag der Hoffnung."

Damit werde das Licht am Ende des Tunnels ein klein wenig heller, sagte Steinmeier beim Besuch eines Impfzentrums in Berlin. Jede Impfung sei ein kleiner Schritt in Richtung Normalität, die sich alle wieder wünschten. Es sei aber nicht das Ende der Pandemie. Die Ansteckungsrate sei nach wie vor viel zu hoch, man müsse weiter vorsichtig sein, betonte der Bundespräsident. Zugleich appellierte er an die Menschen, sich in möglichst großer Zahl impfen zu lassen. Dies sei auch ein Akt gesamtgesellschaftlicher Solidarität.



Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA will heute ihr Gutachten zum Biontech/Pfizer-Vakzin veröffentlichen. Die Freigabe durch die Behörde in Amsterdam ist Voraussetzung für eine Marktzulassung in der EU. In Deutschland sollen die ersten Impfungen am 27. Dezember erfolgen.

