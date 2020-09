Bundespräsident Steinmeier hat die Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, die bisherigen Erfolge im Kampf gegen die Corona-Pandemie nicht zu gefährden.

Auch wenn es unterschiedliche Sichtweisen gebe, müsse in der Debatte über die Maßnahmen die Meinung anderer ernst genommen und respektiert werden, sagte Steinmeier in Berlin. Die eigene Kritik sei nicht die einzig richtige Sicht der Dinge. Er lobte, dass die führenden Virologen in Deutschland, Drosten, Streeck und Schmidt-Chanasit, keine Panik verbreitet hätten. Steinmeier hatte zu einer Gesprächsrunde eingeladen, an der auch Gegner der Corona-Politik teilnahmen.



Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut binnen 24 Stunden 1.821 neue Corona-Infektionen gemeldet. Wie das RKI mitteilte, wurden zehn weitere Todesfälle bekannt. Die Zahl der Menschen in Deutschland, deren Tod mit dem Coronavirus in Verbindung steht, steigt damit auf 9.396.

