Bundespräsident Steinmeier hat angesichts zunehmender Verschwörungstheorien zur Corona-Pandemie zu mehr Vernunft in der politischen Debatte aufgerufen.

Einen kritischen Austausch müsse es geben, betonte er in Berlin. Er hoffe aber, dass man diesen weiterhin so führe, dass Tatsachen und Fakten nicht ignoriert würden und nicht diejenigen die Debatte bestimmten, die derzeit mit realitätsfremden Thesen an die Öffentlichkeit träten. Der Bundespräsident fügte hinzu, der vielleicht manchmal etwas lästige Mundschutz sei unter Gesichtspunkten des Virusschutzes empfehlenswerter als "ein Aluhut". Steinmeier äußerte sich beim Besuch der neuen Corona-Notfallklinik.



Am vergangenen Wochenende hatten Menschen in Berlin, Stuttgart, München und in anderen deutschen Städten gegen die Corona-Beschränkungen demonstriert. Zu den Organisatoren und Rednern gehörten Rechtspopulisten, Impfgegner sowie Anhänger von Verschwörungsmythen.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Maßnahmen in Deutschland

+ Diskussion um regionale Öffnung: Wie es mit Kita und Kindergarten weitergeht

+ Lockerungen der Einschränkungen: Das ist in den Bundesländern erlaubt

+ Wiedereinführung von Schutzmaßnahmen: Streit um die Obergrenze für Corona-Neuinfektionen

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Zahlen aus Europa: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ Was die Kennzahlen bedeuten: Verdopplungzeit, Reproduktionszahl, freie Intensivbetten.

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich?

Erkrankung und Schutz

+ Kitas und Schulen: Welche Rolle spielen Kinder bei der Übertragung des Corona-Virus?

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

Wirtschaft, Soziales und Verbraucher

+ Reisen: Wie ist der Stand bei den Gutscheinlösungen für die Reisebranche

+ Reisen: Wie der Urlaub 2020 aussehen könnte

+ Doppelt eingeschränkt: Was die Corona-Pandemie für Menschen mit Behinderung bedeutet

+ Sport: Wie es mit Sportverein und Fitnessstudio weitergehen kann

+ Schwimmen: Wie es mit Freibad und Schwimmbad weitergehen kann

Fake News und Verschwörungstheorien

+ Corona-Falschnachrichten: Ärzte und Virologen warnen vor Infodemie

+ Selbsternannte Partei: Wie Widerstand 2020 die Corona-Krise in Frage stellt

+ Verbreitete Anschuldigungen: Bill Gates ist zum Ziel von Verschwörungstheoretikern geworden



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.