Bundespräsident Steinmeier hat die Belastungen vieler Familien in der Corona-Krise hervorgehoben.

In einer gemeinsamen Videobotschaft mit seiner Ehefrau Elke Büdenbender sagt er, die Familien müssten nicht nur den veränderten Alltag bewältigen, sondern dürften auch Angehörige in Pflegeheimen derzeit nicht besuchen. Büdenbender verwies unter anderem auf die schwierige Kinderbetreuung und das Zusammenbringen von Heimarbeit der Eltern und Schulaufgaben der Kinder. Es dürften vor allem diejenigen nicht vergessen werden, die diese Krise ganz besonders hart treffe - Alleinstehende, Alleinerziehende oder einkommensschwache Familien, die jetzt noch größere Existenzsorgen hätten als früher. Aber auch wenn viele soziale Einrichtungen geschlossen seien, gebe es aber weiterhin Anlaufstellen für Menschen in Not, etwa Nottelefone und Frauenhäuser.



Bundespräsident Steinmeier hatte sich bereits mehrmals mit Videobotschaften zur Corona-Krise zu Wort gemeldet. Darin stimmte er die Bevölkerung auf weiter schwierige Zeiten ein und lobte zugleich Solidarität und Zusammenhalt. Am Samstag hält Steinmeier eine Fernsehansprache zur Corona-Krise.