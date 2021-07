Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen mehren sich die Stimmen, die darauf pochen, die Schulen offen zu halten.

Bundespräsident Steinmeier forderte die Politik bei einem Besuch in Hessen auf, alles daran zu setzen, damit nach den Ferien Präsenzunterricht an jeder Schule und für jeden Schüler möglich ist. Bundesfamilienministerin Lambrecht, SPD, sagte der Welt am Sonntag, durch den Distanzunterricht hätten Kinder in schwierigen Lebensverhältnissen viele Nachteile erlitten. Präsenzunterricht helfe nun, Defizite aufzuholen. Dafür sei die Maskenpflicht in den Klassenräumen weiterhin nötig, auch wenn das belastend sei. Bundestagspräsident Schäuble, CDU, sagte, es wäre entsetzlich, wenn es wieder zu einem Lockdown käme, der die Jüngsten treffe. Kitas, Schulen und Universitäten zu schließen, sei alles andere als harmlos.



Mehrere Politiker mahnten zudem, auf die Sicherheit von meist ungeimpften Kindern und Jugendlichen zu achten. Die SPD-Vorsitzende Esken sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, man dürfe nicht noch mehr Zeit verlieren in dem Irrglauben, dass sie nicht gefährdet seien. - Gleichzeitig gab es neue Forderungen, bei gutem Impffortschritt die Corona-Maßnahmen aufzuheben. Unter anderem der saarländische Ministerpräsidenten Hans äußerte sich entsprechend.



Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist den fünften Tag in Folge gestiegen, sie liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 6,2.

Diese Nachricht wurde am 11.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.