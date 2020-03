Bundespräsident Steinmeier hat die Bevölkerung zur Hilfe bei der Eindämmung des Coronavirus aufgerufen.

Es gehe darum, seinen Alltag zu ändern, und zwar nicht allmählich, sondern jetzt, sagte Steinmeier nach einem Treffen mit Bundesgesundheitsminister Spahn und dem Chef des Robert-Koch-Instituts, Wieler, in Berlin. Die Bevölkerung müsse auf alles verzichten, was nicht dringend erforderlich sei, um die Schwachen zu schützen. Ziel sei es zudem, Zeit zu gewinnen, damit die Krankenhäuser nicht überlastet würden. Weiter erklärte der Bundespräsident, man werde die Ausbreitung des Virus in Deutschland nicht aufhalten können, aber man könne sie verlangsamen.



Als erste deutsche Großstadt kündigte Halle in Sachsen-Anhalt an, alle Kindertagesstätten und Schulen ab morgen für zwei Wochen zu schließen. Am Mittag beraten die Ministerpräsidenten der Länder über ein abgestimmtes Vorgehen gegen eine weitere Ausbreitung des Coronavirus. Unterdessen wurde der vierte Todesfall in Deutschland bestätigt. Es handelt sich um einen 67 Jahre alten Mann aus Baden-Württemberg.

