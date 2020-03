Bundespräsident Steinmeier hat um Verständnis für die Einschränkungen zum Schutz gegen das Coronavirus gebeten.

Um so viele Leben wie möglich zu retten, seien drastische und sofortige Einschnitte notwendig, sagte er dem Nachrichtenportal "t-online". Die weitere Ausbreitung müsse verlangsamt werden, damit das Gesundheitssystem die rasch steigende Last der Neuansteckungen bewältigen könne. Alles, was diesem Ziel diene, müsse ernsthaft und ohne Denkverbote geprüft und dann konsequent umgesetzt werden, betonte Steinmeier. Man werde das Virus besiegen.



Die Bundesregierung rät von allen nicht notwendigen Reisen ins Ausland ab. Außenminister Maas schrieb auf Twitter, das Risiko, dass man die Rückreise aufgrund der zunehmenden Auflagen nicht mehr antreten könne, sei bei vielen Zielen hoch. Auf der Internetseite des Auswärtigen Amts heißt es, es sei mit weiter zunehmenden Einschränkungen des Luft- und Reiseverkehrs, Quarantänemaßnahmen und Einschnitten im öffentlichen Leben in vielen Ländern zu rechnen. Änderungen der Einreise- und Quarantänevorschriften würden teilweise ohne jede Vorankündigung und mit sofortiger Wirkung erfolgen.