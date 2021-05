Nach Berichten über Abrechnungsbetrug hat die Deutsche Stiftung Patientenschutz auch die Qualität in vielen Corona-Testzentren in Zweifel gezogen.

Stiftungsvorstand Brysch sagte der Deutschen Presse-Agentur, bei kriminell organisierten Zentren seien in der Regel auch die Tests schlecht. Wenn man ohne Würgreiz oder eine Träne von einem Abstrich komme, könne es kaum gut gewesen sein. Er forderte, die Gesundheitsämter müssten die Qualität in den Teststationen überprüfen.



In Medien war kürzlich bereits über Abrechnungsbetrug in vielen der Zentren berichtet worden. Bundesgesundheitsminister Spahn hatte deshalb gestern angekündigt, es werde "stichprobenartig mehr Kontrollen geben". Zuletzt hatten tausende Teststationen neu eröffnet, die Hürden dafür sind niedrig.

