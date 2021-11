Die Ständige Impfkommission will in wenigen Wochen entscheiden, ob sie Auffrischungsimpfungen gegen Covid-19 für alle empfiehlt.

Das sagte der Vorsitzende Mertens den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Es gebe Daten aus internationalen Studien, die dafür sprächen. Es müsse geprüft werden, inwieweit diese Ergebnisse auf Deutschland übertragbar seien. Mertens verwies auf Israel, wo es massenweise Nachimpfungen gibt. Gleichzeitig erinnerte er daran, dass sich in Deutschland in der Gruppe der 18- bis 59-Jährigen 30 Prozent noch nicht haben impfen lassen. - Derzeit empfiehlt die Stiko eine so genannte Booster-Impfung für Über-70-Jährige und für Menschen mit Vorerkrankungen.



Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Montgomery, fordert eine möglichst breite Nutzung der Auffrischungsimpfungen. Nötig sei eine neue, zentrale Kampagne, die sich nicht nur an die Ungeimpften richte, sondern auch für allgemeine Booster-Impfungen werbe.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.