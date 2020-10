Angesichts der Herbstferien und steigender Corona-Fallzahlen verschärft sich die Debatte um Beherbergungsverbote für Reisende aus Risikogebieten innerhalb Deutschlands.

Die Maßnahme sei ein Fehler, sagte der SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach in mehreren Interviews. Das Reisen innerhalb Deutschlands trage kaum zu neuen Fällen bei, die Regelung wirke wie eine "Gängelei der Menschen". Damit riskiere man, die Unterstützung der Bevölkerung zu verlieren, so Lauterbach. Bundestagsvizepräsident Kubicki sagte der "Bildzeitung", er halte die Maßnahme für rechtswidrig, weil sie weder verhältnismäßig noch geeignet sei. Berlins Regierender Bürgermeister Müller kündigte an, dass das Thema noch einmal bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch beraten werden müsse.



Kanzleramtsminister Braun betonte dagegen, das Beherbergungsverbot sei durch das unterschiedliche Infektionsgeschehen unvermeidlich gewesen. Er sprach in der ARD von einer "echten Notfallmaßnahme". Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet appellierte an die Bürger, Reisen in den Herbstferien wegen steigender Corona-Zahlen möglichst zu unterlassen. Die gelte auch für Urlaube innerhalb Deutschlands, sagt der CDU-Politiker. Ähnlich hatte sich der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann zuvor geäußert.



Die meisten Bundesländer hatten am vergangenen Mittwoch beschlossen, dass Bürger aus Orten mit hohen Corona-Infektionszahlen bei Reisen innerhalb von Deutschland nur dann beherbergt werden dürfen, wenn sie einen höchstens 48 Stunden alten negativen Corona-Test vorlegen können.

